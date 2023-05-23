Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 115

Головні новини на ранок

Головні новини на ранок

● Вночі росія атакувала Україну «шахедами», всі вони збиті силами ППО – Генштаб

«Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох «шахедів», всі збиті. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

● Парламентська Асамблея НАТО закликала прискорити поставку Україні винищувачів

«Війна росії має на меті зруйнувати демократію в Україні і, як наслідок, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу», - йдеться в ухваленій ПА НАТО декларації.

● Поставки F-16 Україні – пріоритет для США, - Держдеп.

А постачання літаків в Україну планують розпочати найближчими місяцями. Таку заяву зробив представник Держдепу Метью Міллер.

Джерело: https://t.me/spravdi/29413

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

​​Сьогодні День Героїв або Свято Героїв
Сегодня 10:00    37
Увага, Telegram: як соцмережа може стати зброєю масового ураження в руках ворога
Сегодня 09:47    59
Як російським солдатам здатися у полон: покроковий план дій
Сегодня 09:35    63
За матеріалами СБУ підозру отримав митрополит УПЦ (МП) з Буковини
Сегодня 09:23    67
Харківщина. 23 травня
Сегодня 09:05    74
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:54    86
Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" причастна к распространению российской пропаганды
Сегодня 08:50    84
О фейковых победах рашистов
Сегодня 08:42    91
Зрители росТВ готовы воевать только в соцсетях Z-тками на фотографиях
Сегодня 08:31    113
“Ви можете закінчити війну вже зараз – буде ще гірше”, – начальник ГУР МО України Кирило Буданов звернувся до російських військових
Сегодня 08:20    121
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 