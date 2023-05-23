Головні новини на ранок

● Вночі росія атакувала Україну «шахедами», всі вони збиті силами ППО – Генштаб

«Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох «шахедів», всі збиті. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

● Парламентська Асамблея НАТО закликала прискорити поставку Україні винищувачів

«Війна росії має на меті зруйнувати демократію в Україні і, як наслідок, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу», - йдеться в ухваленій ПА НАТО декларації.

● Поставки F-16 Україні – пріоритет для США, - Держдеп.

А постачання літаків в Україну планують розпочати найближчими місяцями. Таку заяву зробив представник Держдепу Метью Міллер.

Джерело: https://t.me/spravdi/29413

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