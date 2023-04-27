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Головні новини за день від Forbes

Головні новини за день від Forbes

● Компанія MacPaw вдруге поспіль отримала міжнародну нагороду у сфері кібербезпеки

● Росія взяла під «тимчасовий» контроль дві енергокомпанії з «недружніх» країн

● OpenAI анонсує запуск ChatGPT Business та нові елементи управління конфіденційністю

● Експорт сирої нафти та нафтопродуктів із РФ впав майже на 30% через санкції – KSE Institute

● Велика Британія заблокувала угоду з придбання Activision на $69 млрд. Microsoft планує оскаржити рішення

● Зеленський вперше після початку великої війни поговорив із Сі Цзіньпіном і призначив посла в КНР

● НБУ розпочав оцінку стійкості банків в умовах війни. Це було одним із зобовʼязань перед МВФ

● TikTok тестує інструмент для створення аватарів за допомогою ШІ

Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10263

Новости портала «Весь Харьков»

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