Головні новини за день від Forbes
● Компанія MacPaw вдруге поспіль отримала міжнародну нагороду у сфері кібербезпеки
● Росія взяла під «тимчасовий» контроль дві енергокомпанії з «недружніх» країн
● OpenAI анонсує запуск ChatGPT Business та нові елементи управління конфіденційністю
● Експорт сирої нафти та нафтопродуктів із РФ впав майже на 30% через санкції – KSE Institute
● Велика Британія заблокувала угоду з придбання Activision на $69 млрд. Microsoft планує оскаржити рішення
● Зеленський вперше після початку великої війни поговорив із Сі Цзіньпіном і призначив посла в КНР
● НБУ розпочав оцінку стійкості банків в умовах війни. Це було одним із зобовʼязань перед МВФ
● TikTok тестує інструмент для створення аватарів за допомогою ШІ
Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10263