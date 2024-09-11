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Головним «дивідендом миру» для Європи є відчуття неминучої війни, — Der Spiegel про досвід переозброєння ФРН

Головним «дивідендом миру» для Європи є відчуття неминучої війни, — Der Spiegel про досвід переозброєння ФРН

(https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bundeswehr-russland-auf-hochtouren-deutsche-waffenproduktion-zu-langsam-warnt-ifw-a-26affd73-9b90-48ca-ab7b-b4b5280d565f)

Дослідження Кільського інституту світової економіки важливе для української аудиторії, — насамперед для розуміння, наскільки повільно економіка однієї з найпрогресивніших держав ЄС виповзає із меркелівського затьмарення. Саме при ній зʼявився термін «дивіденди миру», під яким малася на увазі економія на обороні. Часи солодких обнімашок з кремлівським диктатором минули, і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус попереджає: мордор може напасти на НАТО протягом найближчих 5-8 років. І Німеччина не матиме чим воювати.

▶ ️Німеччині та НАТО загрожує дедалі більше відставання від рф у військовому плані, західні партнери дуже повільно просуваються в галузі озброєння, необхідного для стримування.

● За нинішніх темпів закупівель Німеччині знадобиться майже 100 років, щоб наростити потенціал озброєнь на рівні 2004 року: після закінчення холодної війни запаси озброєнь у Німеччині різко скоротилися.

● Кількість бойових танків — за нинішніх темпів виробництва — вдасться наростити тільки до 2066 року, винищувачів — до 2038 року, а артилерійських гаубиць, які мають великий попит в Україні, — до 2121 року.

● У Німеччини йдуть роки на те, що росії вдається зробити за короткий термін. «Виробничі потужності рф зараз настільки великі, що можуть виробити весь запас бундесверу трохи більше ніж за 6 місяців.

● росія може випускати по Україні 10 000 ракет і снарядів на день, почасти завдяки підтримці Північної Кореї. За такого темпу стрільби весь річний обсяг виробництва Німеччини буде витрачено максимум через 70 днів.

● рф — з початку війни — також досягла значного прогресу в створенні сучасних систем озброєння: потужність безпілотників збільшилася більш ніж у 6 разів. «У разі припинення вогню в Україні російські військові запаси зростатимуть безпрецедентними темпами», — попереджають дослідники.

▶ ️Кільські вчені критикують надмірний вплив держави на виробництво військової зброї. Не можна утримувати дванадцять різних танків у 27 країнах-членах ЄС з надією, що кожна країна збереже власний танкобудівний потенціал. Виробники повинні нарощувати потужності.

● Нова гонитва озброєнь поглине багато грошей. «Європі необхідне постійне, значне і негайне збільшення регулярних витрат Німеччини на оборону щонайменше до 2% від валового внутрішнього продукту», — вважають в ISW. Це щонайменше €100 млрд на рік.

● Висновок дослідників один: у найближчому майбутньому Європу і світ не чекають мирні часи. Спіраль переозброєнь породжує це гнітюче, але реалістичне усвідомлення.

▶ ️Німецька влада сидить сьогодні на тонкій гілці поганих очікувань. Тому (цілком справедливо), вимагаючи збільшити обсяги допомоги України, ми повинні розуміти їхній загальний настрій.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1035

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