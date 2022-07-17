Ігор Терехов: Після Перемоги ми відновимо місто. І це буде Наш Харків!

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова до жителів міста Харкова.

Харків - мій дім, і справою мого життя був і є Харків. Ми зробили все, щоб він був таким, яким пам'ятаємо його до 24-го лютого. І кожен снаряд, який прилетів у нього, - це рана кожного харків'янина.

П'ятихатки, селище Жуковського, Північна Салтівка, розгромлені облдержадміністрація та мерія, будівля університету Каразіна, Сумський ринок, кожна з понад ста знищених шкіл, кожен розбомблений дитсадок - це біль кожного з нас.

Те, що відбувається з Харковом зараз, - це виклик та біль. Але й гордість за те, що ми не ламаємося, не здаємося, намагаємося всі разом нормалізувати наше життя. Гордість за те, як харків'яни, які виїхали до інших регіонів чи за кордон, допомагають рідному місту. Гордість за те, що, хай і розкидані по Україні чи за кордоном, ми все одно залишаємося людьми, які беззастережно люблять своє місто.

Так, ми говоримо російською, але це не заважає нам бути українцями, які захищають свою батьківщину на фронті, волонтерять у місті чи за кордоном, працюють у Харкові, зводять захисні споруди, ремонтують теплотраси, прибирають місто. Ми живемо та розвиваємося, незважаючи на спроби нас обнулити.

Я не знаю, скільки ще триватиме війна. Скільки ще руйнувань вона принесе, але достеменно знаю, що після нашої Перемоги ми відновимо місто. І це буде наш Харків!

Джерело: https://t.me/citykharkivua/11536

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