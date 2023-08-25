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Карта ликвидированных в Украине оккупантов

Группа «Информационное сопротивление» продолжает фиксировать имена ликвидированных Силами обороны Украины военнослужащих армии российской федерации, которые были публично похоронены или официально признаны уничтоженными представители российской власти

Карта ликвидированных в Украине оккупантов

По состоянию на 21 августа список насчитывает уже 29 883 имени.

В список внесены лица, по ликвидации которых есть полная информация, подтвержденная российскими источниками. Реальное количество уничтоженных российских оккупантов в разы больше.

По состоянию на 21 августа по количеству ликвидированных в Украине военнослужащих россии лидируют следующие регионы:

• Краснодарский край – 1886

• Свердловская область – 1143

• Самарская область – 971

• Башкортостан – 904

• Бурятия – 881

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22447

Новости портала «Весь Харьков»

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