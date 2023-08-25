Карта ликвидированных в Украине оккупантов

Группа «Информационное сопротивление» продолжает фиксировать имена ликвидированных Силами обороны Украины военнослужащих армии российской федерации, которые были публично похоронены или официально признаны уничтоженными представители российской власти

По состоянию на 21 августа список насчитывает уже 29 883 имени.

В список внесены лица, по ликвидации которых есть полная информация, подтвержденная российскими источниками. Реальное количество уничтоженных российских оккупантов в разы больше.

По состоянию на 21 августа по количеству ликвидированных в Украине военнослужащих россии лидируют следующие регионы:

• Краснодарский край – 1886

• Свердловская область – 1143

• Самарская область – 971

• Башкортостан – 904

• Бурятия – 881

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22447

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