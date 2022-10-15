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Харківщина підійшла до опалювального сезону 2022-23 років

Харківщина підійшла до опалювального сезону 2022-23 років

Опалення буде вмикатися з урахуванням погодних умов, як це і визначено чинним законодавством.

Рішення про початок опалювального сезону буде ухвалено після того, як протягом щонайменше 3 днів середньодобова температура повітря складатиме +8° С, або нижче. Підписав сьогодні відповідне розпорядження.

В першу чергу опалення буде подано у заклади охорони здоров'я та закладах системи соціального захисту населення за умови постійного перебування там людей.

Також обов'язково буде забезпечено опалення в закладах соціальної сфери, де проживають тимчасово переміщені особи.

Попри ризики комунальні служби роблять усе можливе, щоб мешканці Харківщини цього року були з теплом.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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