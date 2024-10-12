Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 11 по 12 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 56 оперативних виїздів, з яких:

✅44 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – ідентифікація ВНП;

✅6 – для надання допомоги населенню;

✅4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів в Харківському та Куп’янському районах області.

● Вдень російські загарбники вдарили з авіації по житловому сектору прифронтового міста Куп’янськ. В результаті ворожої атаки сталися пожежі за різними адресами. Вогонь охопив 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 240 м.кв. Також зайнявся сухостій поруч з оселями. До ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки цивільного населення залучались 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. За попередніми даними в результаті обстрілу 1 людина загинула, ще 5 постраждало.

● Загалом зафіксовано 31 випадок пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 8 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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