Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 101

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 11 по 12 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 56 оперативних виїздів, з яких:

✅44 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – ідентифікація ВНП;

✅6 – для надання допомоги населенню;

✅4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів в Харківському та Куп’янському районах області.

● Вдень російські загарбники вдарили з авіації по житловому сектору прифронтового міста Куп’янськ. В результаті ворожої атаки сталися пожежі за різними адресами. Вогонь охопив 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 240 м.кв. Також зайнявся сухостій поруч з оселями. До ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки цивільного населення залучались 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. За попередніми даними в результаті обстрілу 1 людина загинула, ще 5 постраждало.

● Загалом зафіксовано 31 випадок пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 8 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Народу Туркменістану варто згадати історію і всіх жертв від кремлівського імперіалізму
Сегодня 09:33    101
Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту
Сегодня 09:09    83
Сьогодні День військового капелана
Сегодня 09:04    102
Харківщина, 12 жовтня.
Сегодня 08:55    90
СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині
Сегодня 08:47    101
путін не має достатньо військ, щоб перемогти Україну і захистити росію — Atlantic Council
Сегодня 08:25    125
Оперативна інформація станом на 08.00 12.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    115
Разведка Британии: оккупанты усиливают наступательные операции в восточных районах Украины
Сегодня 08:04    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:44    103
За матеріалами СБУ довічний термін ув’язнення отримав агент фсб, який допомагав рашистам захопити Бахмут
Сегодня 07:36    101
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 