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Хлеб подорожал до рекордного уровня за последние пять лет

Хлеб подорожал до рекордного уровня за последние пять лет

В Украине снова выросли цены на хлеб.

В феврале 2022 года 0,6 кг хлеба в супермаркетах стоит 25,9 гривен. Подорожал за месяц также и нарезной хлеб (0,6 кг). Сейчас он будет стоить 25,5 гривны, по сравнению 23,4 гривны в январе. Об этом сообщает «Минфин».

Начиная с августа 2021 года цены на пшеничный хлеб начали расти. К сентябрю цена увеличилась на 0,45 грн. и хлеб стоил 23,4 грн. С этого времени стоимость хлеба ежемесячно растет. К февралю цена стала рекордной за последние пять лет – 25,9 грн.

Кроме того, дорожает ржаной хлеб. В январе в супермаркетах цена хлеба составила 30,6 грн. за 0,9 кг, а уже в феврале цена выросла до 31,5 грн.

Напомним, что украинцам предлагают не пугаться возможного подорожания продуктов питания на 10-20%.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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