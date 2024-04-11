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Хочете дізнатись про те, як змінилась українська армія за час війни?

Хочете дізнатись про те, як змінилась українська армія за час війни?

У 1991 Україна мала 18 підводних човнів, а загалом 303 одиниці флоту. У 2013 лише 83 одиниці. Бо навіщо він нам, хто ж на нас нападе?

А після початку війни росія вкрала ще частину українського флоту.

Тим більш вражаючим виглядає те, що країна з невеликим флотом може робити з чф рф.

Хочете дізнатись про те, як змінилась українська армія за час війни?

Хочете дізнатись про те, як змінилась українська армія за час війни?

Понад 3 000 літаків та гелікоптерів мала Україна у 1991 році. У 2013 році — 627. Україна залишилась без більшої частини винищувачів та бомбардувальників, а також взагалі без літаків для радіоелектронної боротьби та розвідки.

Хочете дізнатись про те, як змінилась українська армія за час війни?

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3492

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