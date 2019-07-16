Хроники мажоритарки: насколько эффективно работали депутаты от Харьковской области. ІНФОГРАФІКА

Приближаются досрочные выборы – самое время подвести итоги работы Верховной рады восьмого созыва. «Слово и Дело» уже разобралось, как выполняли обещания депутаты-списочники, но и мажоритарщиков мы без внимания не оставим. Сегодня проанализируем, насколько эффективно работали депутаты, избранные в округах в Харьковской области. Мы посмотрим не только уровень выполнения обещаний, но и количество поданных законопроектов, предложений к таблицам поправок, депутатских запросов, выступлений с места и трибуны, а также пропущенных заседаний.

Больше всего обещаний среди мажоритарщиков области выполнил Валерий Писаренко – 56% (но всего их у него 9). Народный депутат за время каденции подал 87 законопроектов, 727 предложений к таблицам поправок и 80 запросов. Также он 168 раз выступал в парламенте с места и 47 раз – с трибуны. Несмотря на такую активность, Писаренко умудрился пропустить половину пленарных заседаний.

В процессе выполнения у Писаренко остается программное обещание содействовать реконструкции студенческих общежитий и территорий студенческих городков, расположенных в Дзержинском районе Харькова. В 2017 году депутат зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» по защите жилищных прав студентов», который Рада одобрила в прошлом году. Согласно документу, студентам, которые приехали учиться с неподконтрольных Украины территорий, предлагают возможность еще полгода жить в общежитии после получения диплома. А вот именно реконструкцию общежитий пока не проводили.

Владимир Мисик выполнил 44% обещаний. Он внес 52 законопроекта, 31 поправку и 5 запросов. Депутат ни разу не выступал в Верховной раде, но пропустил сравнительно немного заседаний. Мисик, в частности, не выполнил обещание инициировать строительство новых дошкольных учреждений в округе. Хотя в двух учебных заведениях открыли новые группы для детей младшего дошкольного возраста, строительством новых детских садиков нардеп не занимался.

Выполнил Мисик обещание продолжать реализацию программы по установке в округе стационарных объектов по разливу качественной питьевой воды. По состоянию на прошлый год было установлено 14 объектов по разливу воды в Индустриальном районе округа, 14 объектов в Московском районе округа. Кроме того, есть еще 35 объектов в пределах избирательного округа.

Виталий Хомутынник выполнил 40% своих обещаний. Народный депутат мало занимается законотворческой деятельностью: на его счету 24 законопроекта, 54 предложения к таблицам поправок и 6 запросов. Он 12 раз выступал в парламенте с места и 7 раз с трибуны. Интересно, что по данным письменной регистрации, Хомутынник пропустил 201 пленарное заседание, а по данным электронной – лишь 21.

Александр Кирш и Виктор Остапчук выполнили 39% и 38% обещаний соответственно. Посещаемость у депутатов неплохая, выступают они в парламенте немного. Кирш, в частности, не выполнил программное обещание добиться снижения коммунальных тарифов в Харькове путем увеличения процента налогов, которые остаются городу. В 2014 году он поддержал два законопроекта, которые позволили начать процесс финансовой децентрализации в Украине. В то же время с мая 2015 года коммунальные предприятия Харькова ввели новые тарифы – подорожало отопление, горячая и холодная вода. А Кирш ни одного законопроекта о снижении коммуналки не зарегистрировал.

Остапчук провалил программное обещание способствовать строительству современного Дворца спорта в Изюме. В 2016 году народный депутат сообщил, что в связи с социально-экономическими изменениями в стране строительство Дворца спорта было признано слишком дорогим и отсрочено, а вместо этого реализованы другие проекты.

Александр Фельдман выполнил 33% своих обещаний при том, что у него их всего три. В Верховной раде нардеп малоактивен: 51 законопроект, одна поправка, 6 запросов и 3 выступления с места. Единственное обещание, которое выполнил депутат, – направить на помощь жителям Балаклеи полевые кухни, палатки военного образца и автобусы из «Фельдман Экопарк». Обещание он дал в марте 2017 года после того, как в городе произошел пожар и взрывы на военном арсенале. В конце месяца Фонд Фельдмана совместно с ООО «Балмолоко» передали в Балаклею около 7,5 тонн молокопродуктов и другую помощь.

Анатолий Денисенко выполнил 28% обещаний. За время каденции депутат подал 34 законопроекта, 115 предложений к таблицам поправок и 186 запросов. Не выполнил Денисенко свое программное обещание содействовать восстановлению исторических зданий, сооружений и православных храмов Харькова. В 2016 году он сообщил, что восстановление не ведется, а реализация вопроса станет возможной только при условии экономического роста страны.

20% обязательств реализовал Владимир Кацуба. На его счету 10 законопроектов и 84 запроса, в парламенте он выступал только два раза с места. По данным письменной регистрации, Кацуба пропустил 225 пленарных заседаний, а по данным электронной – только 60. В процессе выполнения у Кацубы, в том числе, остается обещание не допустить загрязнения Харьковской области. Его выполнение пока ограничилось только запросом к премьер-министру Арсению Яценюку с просьбой принять меры по капитальному ремонту очистных сооружений поселка городского типа Малая Даниловка и села Караван Дергачевского района области. Это было еще в 2015 году.

По 18% обещаний выполнили Евгений Мураев и Александр Беловол. Оба депутата почти не выступают в Верховной раде, при этом Мураев прогулял больше половины пленарных заседаний. На счету Мураева 160 законопроектов, 86 предложений к таблицам поправок и 5 запросов, у Беловола – 63 законопроекта, 114 поправок и 7 запросов.

Дмитрий Шенцев выполнил 12% обещаний. С посещаемостью у него тоже неважно: по данным письменной регистрации, он пропустил 364 заседания, по данным электронной – 135. За время каденции он подал 24 законопроекта, 21 предложение к таблицам поправок и 33 запроса. В Раде выступал только один раз.

Единственное обещание, которое выполнил Шенцев, – содействовать ремонту и строительству дорог в округе (программное). В 2017 году в Чугуевской районной администрации сообщили, что депутат постоянно поддерживает связь с избирателями, в том числе по вопросам текущего ремонта дорог и уличного освещения. Кроме того, Шенцев направлял в Кабинет министров запросы о выделении средств из государственного бюджета на ремонт дорог государственного значения в Великобурлукском и Двуречанском районах.

Дмитрий Святаш почти за пять лет в Верховной раде выполнил 8%. Он подал 49 законопроектов, 494 предложения к таблицам поправок и 6 запросов. Депутат пропустил 380 заседаний по данным письменной регистрации и 145 – по данным электронной. Святаш выполнил обещание отстаивать создание в парламенте харьковской депутатской группы для лоббирования интересов жителей области. 5 декабря 2014 года народные депутаты Анатолий Денисенко, Владимир Мисик, Валерий Писаренко, Дмитрий Святаш и Александр Фельдман создали группу «За Харьков! За Слобожанщину!», которая, по их словам, будет добиваться повышения финансирования городских программ и реализации проектов по децентрализации власти в Украине.

Только 7% обещаний смог выполнить Анатолий Гиршфельд. Народный депутат пропустил, по данным письменной регистрации, 253 пленарных заседания, а по данным электронной – 104. Несмотря на это, он нашел время 19 раз выступить в парламенте с места и 4 раза – с трибуны, а также заняться законотворческой деятельностью: 50 законопроектов, 74 поправки и 25 запросов.

Непонятно, чем занимается в Раде Дмитрий Добкин: ни одного выполненного обещания, только два поданных законопроекта, ни одного выступления в парламенте и большая часть заседаний прогуляна.

Источник: slovoidilo.ua

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