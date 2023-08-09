Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 132

Які саме танки Abrams отримає Україна?

Які саме танки Abrams отримає Україна?

Напередодні у Пентагоні заявили, що обіцяні Україні американські танки готові до відправки разом з усім необхідним озброєнням та обладнанням. Йдеться про модифікацію Abrams М1А1, що є дещо старішою, ніж найновіші М1А2, але, за словами речника відомства Пета Райдера, має "дуже подібні якості".

Він пояснює, що передача старіших танків зумовлена необхідністю пришвидшення поставок, оскільки навчання на M1A2 займе більше часу, а їхнє обслуговування є складнішим.

Видання Newsweek зазначає, що M1A1 має такі самі 120-міліметрову гармату та великокаліберний кулемет 50-го калібру, а також подібні характеристики маневреності та живучості у порівнянні з більш новітніми модифікаціями.

В той же час, на відміну від новішої модифікації М1А2, старіші "Абрамси" М1А1 не мають броні зі збідненого урану, важать 67 тонн (у порівнянні з 73 тонами для М1А2), та не обладнані деякими системами активного захисту і приладами навігації і наведення.

Водночас, достеменно невідомо, яку саме електронну "начинку" передадуть українським військовим, зважаючи, що деякі пізніші моделі Abrams М1А1 мали певні оновлення для покращення ситуаційної обізнаності.

Зокрема, головне оновлення на цих старіших машинах стосувалося прицільних пристроїв танка, включно з єдиною інфрачервоною прицільною системою переднього виду другого покоління та додатковою тактичною інформаційною системою, зазначає в інтерв’ю Newsweek дослідник Відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона Марина Мірон.

**Очікується, що перші танки Abrams ЗСУ отримають у своє розпорядження на початку осені.

Джерело: https://t.me/znua_live/106465

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

9 серпня 1942 року у Києві відбувся футбольний "Матч смерті"
Сегодня 10:50    118
Блокада портів РФ – це дуже потужний хід, який допоможе повністю розблокувати українські порти
Сегодня 10:35    120
В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною
Сегодня 10:21    108
Экс-сотрудник ФБР решил признать вину в помощи Дерипаске с обходом санкций
Сегодня 10:08    124
За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 4 ворожих коригувальники: серед них – експосадовець «Беркута»
Сегодня 09:44    133
Адвоката Горецького зі справи Князєва залишили під вартою, але зменшили заставу
Сегодня 09:32    126
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 серпня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:15    118
Харківщина, 9 серпня
Сегодня 09:11    115
Спецслужби країни-терористки намагалися зламати систему планування операцій ЗСУ. Їх вчасно викрили
Сегодня 08:59    122
Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування
Сегодня 08:48    121
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 