Які саме танки Abrams отримає Україна?

Напередодні у Пентагоні заявили, що обіцяні Україні американські танки готові до відправки разом з усім необхідним озброєнням та обладнанням. Йдеться про модифікацію Abrams М1А1, що є дещо старішою, ніж найновіші М1А2, але, за словами речника відомства Пета Райдера, має "дуже подібні якості".

Він пояснює, що передача старіших танків зумовлена необхідністю пришвидшення поставок, оскільки навчання на M1A2 займе більше часу, а їхнє обслуговування є складнішим.

Видання Newsweek зазначає, що M1A1 має такі самі 120-міліметрову гармату та великокаліберний кулемет 50-го калібру, а також подібні характеристики маневреності та живучості у порівнянні з більш новітніми модифікаціями.

В той же час, на відміну від новішої модифікації М1А2, старіші "Абрамси" М1А1 не мають броні зі збідненого урану, важать 67 тонн (у порівнянні з 73 тонами для М1А2), та не обладнані деякими системами активного захисту і приладами навігації і наведення.

Водночас, достеменно невідомо, яку саме електронну "начинку" передадуть українським військовим, зважаючи, що деякі пізніші моделі Abrams М1А1 мали певні оновлення для покращення ситуаційної обізнаності.

Зокрема, головне оновлення на цих старіших машинах стосувалося прицільних пристроїв танка, включно з єдиною інфрачервоною прицільною системою переднього виду другого покоління та додатковою тактичною інформаційною системою, зазначає в інтерв’ю Newsweek дослідник Відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона Марина Мірон.

**Очікується, що перші танки Abrams ЗСУ отримають у своє розпорядження на початку осені.

Джерело: https://t.me/znua_live/106465

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