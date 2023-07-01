Як відбудувати Україну без корупції?

Коли я дивлюсь на те, як чергова «незалежна комісія» призначає не найпоряднішу або професійну людину на голову агенства на кшалт АРМА, дуже чітко памʼятаю розмову з головою ЄБРР, яку я мав того року, ще будучи в Приваті.

Пані Оділь тоді запитала мене: «Романе, як ви вважаєте, як нам краще фінансувати відбудову України?»

І я її відповів дуже чесно, мабуть навіть занадто. Я сказав:

«У вас має бути тільки одне головне правило. НУЛЬ грошей в руки українській владі.

Якщо нам щось потрібно відбудувати – зупинку тролейбуса, дитячий садочок, школу, міст, житловий квартал, шпиталь на 10,000 місць, або навіть швидкісну колію до Франкфурта – ми вам пишемо запит. А ви робите тендер, обираєте переможця – неважливо, це Європейська чи Українська компанія – і ви ж їй платите.

Тільки так ми зможемо відбудувати Україну без корупції.»

Памʼятаю, пані Оділь розсміялася, сказала, що такий підхід занадто радикальний навіть для них, але вона дуже чітко зрозуміла, про що я казав.

Найбільший ризик, що я бачу для нашої країни після перемоги – це саме допуск нашої влади до розподілу коштів. Я вже уявляю, як робиться фонд на перші 10 мілльярдів доларів, «незалежна комісія» обирає його голову, і він починає фінансувати відбудову.

І вже через пів року-рік виходить розслідування умовного Ткача, як фіктивна фірма якоїсь чергової фітнес-тренерки отримала контракт на 100 чи 500 млн доларів.

І я не можу уявити що після війни українці будуть виходити на Банкову, розбивати намети, і просто розмахувати прапорами, волаючи «Слава Україні!»

Скажімо так, кидання в сміттєві баки буде найм'якшим, що чекатиме на крадіїв.

І росія буде радісно розповсюджувати ці кадри та казати: «Дивіться, Україна – це Афганістан, вони там зовсім дикі, це failed state».

І це будуть перші і останні 10 мільярдів, які ми отримаємо.

Саме тому я бажаю, щоб американські або європейські чиновники розподіляли кошти. Щоб у нас була безліч іноземних і наших компаній, які б чесно отримували ці контракти. Щоб сюди зайшло щонайменше 100 мілльярдів доларів приватних інвестицій, щоб будували якісно та красиво, щоб нарешті у нас зʼявилися забудовники, які вміють будувати, а не роздавати хабарі.

Усім серцем бажаю, щоб ми перемогли у війні і потім не програли мир. Це моя особиста мрія – побудувати країну, яка гідна тої ціни, яку за неї заплатили і платять кращі з нас.

Тому такі «конкурси» тільки посилюють моє впевненя - наші союзники зараз допомагають нам здобути перемоги над зовнішнім ворогом. Ми повинні зробити все можливе щоб вони допомогли нам перемогти і внутрішніх ворогів теж.

Джерело: https://www.facebook.com/roman.sulzhyk

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