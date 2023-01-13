Якщо рускіє в чомусь дійсно великі, то в ненависті.

Ксенофобія стане каменем спотикання з кремлем: моГілізованому народу дедалі більше не подобається, що влада швидко заміщає їх киргизами та тувинцями

▶️ Жителі Самари й Санкт-Петербурга нещодавно обурилися – перших немовлят у 2023 році народили не руські мамки, а киргизка і тувинка. Породіллям дісталося сповна, пропонували навіть «зібрати цю шваль і в Макіївку». Ксенофобські настрої розтеклися по всьому рунету: "вони плодяться на нашій землі як таргани, а наші гинуть", "першими в Новому році загинули нові самарці, хєр знає де, і хєр знає скільки... і тут же їх на батьківщині замістив народжений таджичонок".

● Війна прискорює скорочення поголівʼя ісконорускіх, тобто словʼян у РФ. 2022-го року населення досягло історичного мінімуму за 10 років, у квітні народилося менше ніж 100 тис. дітей, - вперше з часів другової світової. Наступного року Московія провалиться в демографічну яму.

● Додайте, що від моГілізації та репресій за кордон втекли понад 1 млн громадян. Понад 100 тис. "асвабадітєлєй" загинули в Україні, приблизно утричі більше списані через поранення.

▶️ Ксенофобські срачі виявилися настільки гучними, що на них відреагував фюрер "висловивши занепокоєння проблемами демографії". Але штука в тому, що кремль та холопи по-різному бачать вихід з ситуації.

● Я вже писав про те, що бункерний не знайшов іншого виходу, як заміщати "вибулих" словʼян братніми народами (https://t.me/orestokratiia/561): 9 місяців 2022-го російський паспорт отримали понад 119 тис. таджиків, а ще 114 тис. – право на проживання у РФ. Загалом торік громадянами Росії стали 735 тис. іноземців, з них майже половина – вихідці з Центральної Азії.

● Кремль тратить мільярди доларів - де-факто - на асиміляцію тих самих таджиків, тому логічно припустити, що згорьованих російських вдів масово втішатимуть "равшани" та "джумшути", як і вихідці з інших держав Центральної Азії.

▶️ Ненависть - головне чуття, яке кремль послідовно й несамовито через телевізор плекав у "глубинного народу": до "піндосів", "гей-ропи", "укрАінцев" і далі за списком. Головна її особливість полягає в тому, що вона багатополярна.

● Побутова ксенофобія в мордорі значно перевищує "телевізійну". До 50% росіян виступали за обмеження проживання на території Росії вихідців із Кавказу, 31% - вихідців із колишніх середньоазіатських республік СРСР, 8% - українців. "Телевізор" намагався перенаправити невдоволення на Захід, згладивши міжетнічні конфлікти, але особливих результатів не досяг.

● "Великіє рускіє" ще не готові ставити запитання Путіну, але вже починають "дискурс", що руський мір стане не таким вже й руським. «Макіївки» продовжуватимуться, а значить у Росії народжуватимуться переважно таджики, киргизи та братні їм народи.

● Вже зараз правоохоронці РФ попереджають: рівень злочинності в «етнічних анклавах» стрімко росте.

▶️ Принциповий момент: те, що глубинний російський народ не здатен зрозуміти головою, відчує задницею. З часом він дедалі більше помічатиме оту нову мордорську "ротацію по-путінськи", коли загиблих чмобіків поступово змінюють чужинці, навʼязуючи свої правила, стиль життя і навіть мову спілкування.

І ще один важливий факт - ми традиційно неодоцінюємо рівень чорносотенного націоналізму в мордорі. Цей, донедавна путінський електорат, сьогодні складає основу Z-патріотів і цілковито націлений на війну в Україні. Але одного дня він втратить інтерес до програної кремлем кампанії, перенаціливши свій фокус на російські проблеми. І буде здивований.

Якщо рускіє в чомусь дійсно великі, то в ненависті.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/600

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