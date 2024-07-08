"Яку Європу обираємо? Нам очевидно" - Vox

Триває формування оновленого Європарламенту - помірковані партії (соціал-демократи, консерватори, ліберали) втрачають позиції, поступаючись передусім праворадикалам. Продовжує формування очолюваний Орбаном "Альянс патріотів" - там вже є партії 5-х країн з необхідних 7-х для формування фракції: окрім іспанської Vox (на яку розраховувала Джорджа Мелоні, щоб зберегти групу "Європейських консерваторів і реформістів" на третій позиції за чисельністю, але Vox залишила ЄКР), це також "Фідес" Орбана, ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша, Австрійська партія свободи Герберта Кікля та португальські ультраправі.

Це власне те, про що я кажу вже давно: посилення позицій правих і ультраправих партій - процес системний, бо він має під собою цілком об'єктивні причини. На фото - передвиборчий борд згаданої іспанської Vox "Яку Європу обираємо? Нам очевидно".

І це факт: неасимільовані (і неасимільовувані принципово) мігранти-мусульмани - дійсно серйозна проблема для європейців. Як і принципово безробітні мігранти та біженці. Європейські виборці шукають шлях до вирішення цієї проблеми - і праві партії цей шлях їм пропонують. На відміну від центристів, котрі просто намагаються якось впорядкувати міграцію.

Проблема набула такого масштабу, що швидкого рішення вже не існує. Тож і популярність правих партій тільки зростатиме.

Що це означає для нас? Що нам слід оперативно вчитись підтримувати з ними діалог і знаходити безпечні для нас точки обопільного інтересу. А не здаватись на ультиматуми того ж Орбана заради умовного вирішення короткострокових задач.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28298

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