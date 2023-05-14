Японії відправлять F-15 на утилізацію

Японія збирається списати 100 винищувачів четвертого покоління F-15J Eagle, — президент авіаційної компанії IHI Corp Хіросі Іде.

За словами функціонера, на даний момент на озброєнні ВПС Японії перебуває 200 винищувачів F-15J. Половина з них не пройшла модернізацію Multi-Stage Improvement Program (MSIP), яка дозволяє нести сучасні ракети класу "повітря-повітря".

З цієї причини ВПС Японії відправлять застарілі літаки на утилізацію. Їм на зміну прийдуть американські винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II виробництва компанії Lockheed Martin.

Кожен літак F-15J Eagle обладнаний двома двигунами F100 компанії Pratt & Whitney. Таким чином, Японія має намір позбутися двох сотень двигунів. Однією з опцій є експорт в іншу країну.

Джерело: https://t.me/znua_live/92769

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