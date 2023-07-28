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Их нравы: жителям Чечни моложе 30 лет отказывают в выдаче загранпаспортов без присутствия старших родственников

Их нравы: жителям Чечни моложе 30 лет отказывают в выдаче загранпаспортов без присутствия старших родственников

Потому что чеченские власти хотят убедиться, что «цели поездки не противоречат интересам российской федерации на постоянной основе»

До войны загранпаспорт не могли получить в основном молодые женщины. Сейчас без «поручителя» документ не выдают и молодым мужчинам призывного возраста. В МВД республики запрет мотивируют «протоколом заседания Антитеррористической комиссии» регионального совета от 2015 года.

#россия #Чечня #могилизация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20905

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