Ин бряцає зброєю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав своїх військових готуватися до ймовірної війни, збільшити виробництво зброї та розширити військові навчання.

(https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-koreans-kim-calls-better-war-preparations-kcna-2023-08-09/)

Ці заяви очільник країни зробив на засіданні Центральної військової комісії, де обговорювали плани контрзаходів для стримування ворогів КНДР.

Все це відбувається на фоні спільних військових навчань Південної Кореї та США — вони мають відбутися в кінці серпня. Північна Корея вважає, що ці навчання загрожують її безпеці.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36138

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