Интересно - дно Каховского водохранилища превратилось в вербовый лес

Берег колишнього Каховського водосховища вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. Еколог Вадим Манюк розповідає, за майже рік після підриву росіянами Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми нині густий ліс. Флора різноманітна: більшу територію займає верба заввишки 2,5-3 метри, водяний щавель та західний каркас. З часом, каже Вадим Манюк, кількість цих дерев та рослин зменшиться, також засіються нові види: в’яз та навіть дуб звичайний. Детальніше—у матеріалі Суспільного.

Вид на (бывшее) Каховское водохранилище из космоса. Снимок Sentinel-2 за 20 мая.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14360

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