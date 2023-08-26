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Иран договорился с США о смягчении санкций ради транспортировки нефти, что может повлиять на Россию, - Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-25/for-global-oil-markets-a-us-iran-deal-is-already-happening)

Иран смог увеличить поставки нефти в Китай за счет смягчения санкций со стороны США. Последние пошли на такой шаг, чтобы удержать рост цен на топливо.

«Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана», - пишет издание.

Иран теперь сможет конкурировать с РФ по поставкам нефти в Азию. Отмечается, что ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года. А поставки российской нефти морем за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая.

Джерело: https://t.me/u_now/110056

Новости портала «Весь Харьков»

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