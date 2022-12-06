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Исследовательский центр Atlantic Council подготовил для правительства США документ с предложениями о стратегии, позволяющей победить РФ в текущей войне

Исследовательский центр Atlantic Council подготовил для правительства США документ с предложениями о стратегии, позволяющей победить РФ в текущей войне

(https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/preparing-for-victory-a-long-haul-strategy-to-help-ukraine-win-the-war-against-russia-and-secure-the-peace/)

Основные рекомендации:

● США необходимо ясно заявить, что они поддерживают поражение РФ в достижении стратегической цели Кремля - уничтожения украинской нации.

● Вашингтону не следует бояться российских ядерных угроз.

● США и союзникам следует конфисковать валютные резервы Центробанка РФ, которые в настоящее время заморожены на Западе, и передать эти резервы Киеву для поддержки бюджета и восстановления.

● Запад долен поднимать вопросы, связанные с политическими и экономическими реформами, наряду с неотложными военными вопросами. Но для того, чтобы Украина могла продолжать свои военные действия, экономическая помощь не может быть обусловлена политическими реформами.

● Самый важный шаг, который Запад может сделать для победы, — это поддержать военные действия Украины оружием, обучением и финансированием.

#аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7304

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