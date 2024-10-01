ISW: Наступного року росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це

Агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проектом трирічного бюджету, який показав, що російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів) на оборону в 2025 році - це більше, ніж 10,4 трильйона рублів (близько 110 мільярдів доларів), запланованих на 2024 рік.

ISW підкреслює, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу кремля до соціальних проектів

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51118

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