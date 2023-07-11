Итоговое коммюнике, принятое сегодня в Вильнюсе на саммите НАТО

● россия должна немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и безоговорочно вывести свои войска и технику с украинской территории

● лидеры альянса призвали все страны «не оказывать никакого содействия российской агрессии» и осудили «всех, кто активно содействует войне России»

● мир в евроатлантическом регионе нарушен. рф нарушила нормы и принципы, способствовавшие созданию стабильного и предполагаемого европейского порядка безопасности

● лидеры альянса полностью поддерживают право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности. Будущее Украины — в НАТО.

● Углубление военной интеграции россии с Беларусью, в том числе развертывание передовых российских военных сил и средств и военного персонала в Беларуси, имеет последствия для региональной стабильности и обороны Альянса.

#Вильнюс #НАТО #россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20040

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