Жінкам України присудили премію імені Джона Маккейна

На форумі жінок України репрезентувала перша леді Олена Зеленська.

У суботу, 19 листопада, безпековий форум у Галіфаксі присудив премію імені Джона Маккейна за лідерство в державній службі усім жінкам України. Про це повідомили у твіттері форуму.

Син покійного сенатора Джек Маккейн, який вручав премію наголосив: «Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю та гідністю, які надихнули світ».

Від імені українок премію прийняла перша леді Олена Зеленська. Вона звернулася до учасників форуму та подякувала від жінок України.

Довідково. Премію імені Джона Маккейна за лідерство в державній службі щорічно присуджують особистостям із будь-якої країни, що продемонстрували непересічне лідерство у боротьбі за справедливість.

Джерело: vechirniy.kyiv.ua

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