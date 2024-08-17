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К 10-му дню операции в Курской области определились её главные бенефициары

К 10-му дню операции в Курской области определились её главные бенефициары

Это страны Балтии и Швеция с Финляндией.

Как отметил в ходе визита в Киев министр обороны Литвы, россия перебрасывает на фронт войска из Калининграда. Это – форпост новосозданного Ленинградского военного округа, прямая задача которого – обеспечить доминирование рф в районе Балтики и Скандинавии. А тут такой поворот.

Частично потенциал ЛВО подорвали усилия к северу от Харькова. Сейчас, похоже, вторая стадия.

Если вдруг Финляндия захочет восстановить территориальную целостность, она сможет это сделать в рамках исторических финно-угорских земель – вплоть до Урала. Хотя триста лет им такое счастье надо.

Эстония может смело проводить операцию по возврату украденных россией буёв.

В целом – это максимально наглядная демонстрация, насколько рф «боится» НАТО.

Также это в надцатый раз показывает, что не нужны никакие дополнительные аргументы в пользу того, что Украина – это реальный щит Европы на востоке. Если/когда Украина будет вписана в европейскую систему коллективной обороны, у москвы даже мыслей не будет пугать кого-то на Балтике.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/579

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