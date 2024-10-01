ЄК: Кредитування України на $50 млрд слід схвалити в жовтні

Італія, яка головує у Великій сімці, прагне, щоб політичні зобов'язання країн щодо надання Україні кредиту на суму 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів Росії були ухвалені до кінця жовтня.

Аби це забезпечити, з боку ЄС має бути швидко ухвалене відповідне законодавство, заявив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс (https://p.dw.com/p/4lGMw?maca=Ukr-Red-Telegram).

Він зауважив, що для того, аби Україна могла почати отримувати гроші, необхідно буде також завершити переговори на рівні G7, укласти меморандум про взаєморозуміння та угоду про фінансування позики, ймовірно, ратифікувати їх у Верховній Раді, та здійснити ще низку кроків, на які знадобиться час.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27355

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