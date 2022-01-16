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Кабмін провів зміни держпрдставника в наглядовій ради "Укренерго". Попередник міг займати посаду незаконно

Кабмін провів зміни держпрдставника в наглядовій ради Укренерго. Попередник міг займати посаду незаконно

29 грудня Кабінет міністрів замінив Михайла Ільницького на Олександра Баранюка на посаді представника держави в наглядовій раді "Укренерго".

Про це йдеться у публікації Soe Weekly для ЕП.

Згідно з повідомленням Кабміну, рішення про призначення Ільницького скасоване як таке, що не реалізоване.

Як зазначається у публікації згідно з даними Єдиного державного реєстру та сайту "Чернігівобленерго", Ільницький продовжував обіймати посаду голови правління цієї компанії після його призначення членом наглядової ради "Укренерго" як представника держави.

"Таким чином, згідно із Законом "Про управління об’єктами державної власності" він, ймовірно, не міг бути членом наглядової ради "Укренерго", оскільки "Чернігівобленерго" здійснює свою діяльність на суміжному ринку", - заявляють аналітики.

Вони додали, що також, ймовірно, що Ільницький не може входити до наглядової ради "Укренерго", оскільки відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", і будь-яка фізична особа не має права одночасно бути посадовою особою оператора системи передачі і принаймні одного суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

Источник: epravda.com.ua

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