Кабмін схвалить і внесе зміни у Бюджет 2024 де передбачається збільшення на 495,3 млрд грн видатків на оборону

● оплату праці з нарахуваннями - 77,9 млрд грн;

● військову, спеціальну техніку та обладнання - 256,1 млрд грн;

● будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд - 40,4 млрд грн;

● інші видатки - 120,7 млрд грн.

Також передбачається скорочення видатків на 65 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд (тут і підвищення податків) (https://t.me/ShrikeNews/15654) + фінансування загального фонду бюджету за борговими операціями на 220 млрд гривень.

@yzheleznyak

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15655

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