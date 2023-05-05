Кабмін створив акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”

Відповідно до Закону України “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності” з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1594 “Про припинення шляхом реорганізації Державного концерну “Укроборонпром” в порядку перетворення в акціонерне товариство” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”, 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення Державного концерну “Укроборонпром”, код згідно з ЄДРПОУ 37854297.

Товариство розміщується за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.

2. Затвердити такі, що додаються:

Статут акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”;

Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”.

3. Затвердити згідно з додатками, що додаються до оригіналу:

передавальний акт (баланс) Державного концерну “Укроборонпром” згідно з додатком 1;

акт оцінки майна Державного концерну “Укроборонпром” згідно з додатком 2;

акт приймання-передачі майна до статутного капіталу акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” згідно з додатком 3.

4. Закріпити за акціонерним товариством “Українська оборонна промисловість” (далі — товариство) на праві господарського відання об’єкти права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 4.

5. Установити, що:

статутний капітал товариства становить 237 071 000 (двісті тридцять сім мільйонів сімдесят одну тисячу) гривень і формується за рахунок майна Державного концерну “Укроборонпром” згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства, зазначеного в абзаці четвертому пункту 3 цієї постанови;

дія підпункту 8 пункту 33 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2019 р., № 24, ст. 846), не поширюється на строк оцінки майна Державного концерну “Укроборонпром” під час його припинення шляхом реорганізації.

6. Прийняти рішення про емісію акцій товариства згідно з додатком 5.

Джерело: kmu.gov.ua

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