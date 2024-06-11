Кабмін ухвалив бронювання 100% працівників ОПК та енергетики, — Мінекономіки

(https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=86883b2c-e843-403d-b482-246083e71715&title=UriadVnisZminiUPostanovuProBroniuvannia)

Критичним підприємствам також збільшено термін бронювання від 6 місяців до 12, а також надано дозвіл бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями

Також на 100% підлягають бронюванню виконавці грантових проєктів міжнародних партнерів, – ЗМІ з посиланням на постанову Кабміну.

Вони відносяться «до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення»

https://sud.ua/uk/news/publication/302770-ispolniteli-grantovykh-proektov-mezhdunarodnykh-partnerov-podlezhat-bronirovaniyu-na-100

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55312

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