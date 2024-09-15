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Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2025 рік

Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2025 рік

У проекті бюджету на 2025 рік заморозили майже всі соціальні стандарти, але заклали 1,5 млрд гривень на телемарафон

Український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, повідомив ввечері, 13 вересня, прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Згідно з проєктом державного кошторису на наступний рік, доходи очікуються на рівні двох трильйонів гривень, а видатки - на рівні 3,6 трильйона гривень. "Пріоритет цього бюджету дуже чіткий - це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", - написав Шмигаль у Telegram.

Так, у проєкті бюджету передбачено 2,22 трильйона гривень оборонних видатків. "Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", - пообіцяв прем'єр.

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У проєкті бюджету на 2025 рік заморозили майже всі соціальні стандарти, але заклали 1,5 млрд гривень на телемарафон, — народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, мінімальну зарплату залишили на рівні 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум – на рівні 2920 грн (2102 для держслужбовців).

Видатки на телеканал "Рада" зменшили зі 198 млн гривень у 2024 році до 78,2 млн у наступному. А на телемарафон заклали, як і торік, 1,5 млрд грн.

Видатки на ЦВК, за інформацією депутата, свідчать про те, що до проведення виборів наступного року влада не готується.

Сьогодні проєкт держбюджету-2025 зареєстрували у Верховній Раді, але поки що без додатків і тексту.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26860

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