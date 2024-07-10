Кабмін закупив 300 сувенірних наручних годинників на подарунки від Шмигаля із написом «Від прем'єр-міністра України» на майже 700 тисяч грн, — Prozorro

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-16-015201-a)

Зокрема, уряд купив 200 наручних чоловічих годинників «ТІМЕ-R» 319-613 по 2 460 грн за одиницю, та 96 наручних жіночих годинників «ТІМЕ-R» 460-623 по 2 130 грн за одиницю.

Кабмін замовив годинники для чоловіків у темно-синіх, а для жінок - в темно-червоних подарункових футлярах.

Джерело: https://t.me/u_now/134705

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