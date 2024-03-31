Кабінет міністрів запропонував ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, яка займається ліцензуванням казино

Про це сьогодні повідомив (https://t.me/getmantsevdanil/6578) голова комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев. Він закликає негайно винести відповідне рішення на голосування.

Водночас варто зауважити, що законопроєкт №9256, який передбачає ліквідацію КРАІЛ, надійшов до Верховної Ради ще у травні 2023 року. Його ініціатором є прем'єр-міністр України.

Між направленням на розгляд комітету та наданням висновку про розгляд пройшло 9 місяців, йдеться (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41861) на сайті ВРУ.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43439

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