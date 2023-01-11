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Канада купит комплекс ПВО NASAMS в США, чтобы передать Украине — министр обороны Канады Анита Ананд

Канада купит комплекс ПВО NASAMS в США, чтобы передать Украине — министр обороны Канады Анита Ананд

«Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украины. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов», - подчеркнула глава канадского Минобороны.

Джерело: https://t.me/u_now/82129

Новости портала «Весь Харьков»

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