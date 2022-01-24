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Канада розглядає можливість відправки стрілецької зброї в Україну - ЗМІ

Канада розглядає можливість відправки стрілецької зброї в Україну - ЗМІ

Канада розглядає можливість відправлення партії стрілецької зброї та військового спорядження до України на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомила канадська телекомпанія CBC з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 21 січня, коли канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, він також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

За даними CBC, йдеться про підтримку, яка допоможе в оснащенні нових українських Сили територіальної оборони.

За словами двох поінформованих джерел, Канада розглядає для відправлення в Україну стрілецьку зброю, а також захисні жилети та захисні окуляри. Ці предмети повинні стати частиною пакету як "летального, так і нелетального спорядження".

Рішення щодо пакету допомоги не прийнято. Однак джерела повідомили, що оголошення очікується після віртуального засідання канадського уряду наступного тижня.

Водночас, чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони, поки невідомо. Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Источник: eurointegration.com.ua

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