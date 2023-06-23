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Канцлер Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО — Reuters

Канцлер Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО — Reuters

"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію. Я пропоную зосередитися на головному пріоритеті у Вільнюсі, а саме на зміцненні боєздатності України.

Нашою метою є стійка військова підтримка України, зокрема, сучасною західною зброєю, а також зміцнення економічної стійкості країни, яка захищається від російської агресії", — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини наголосив, що наша країна не зможе приєднатися до Альянсу до завершення російсько-української війни. За словами Шольца, "українська влада це визнає".

Джерело: https://t.me/znua_live/99196

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