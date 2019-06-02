Катери класу «Айленд» перебувають на завершальному етапі випробувань – ВМС

У ВМС очікують, що 8 червня екіпажі катерів прибудуть до Балтимора

Катери типу Island («Айленд») дообладнані і перебувають на завершальному етапі випробувань, повідомляє прес-служба Військово-морських сил України.

За даними ВМС, зараз робоча група проводить швартові, маневрені та швидкісні випробування судна після дообладнання.

«Так, 30 травня з бухти Арундле, місто Балтимор, штат Меріленд, здійснив контрольний вихід патрульний катер «Слов’янськ» (Р191). Під час походу українські військові разом з представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля та впевнилися в його ефективності», – йдеться в заяві.

У ВМС очікують, що 8 червня екіпажі катерів прибудуть до Балтимора, де почнеться завершальний етап навчання. Після цього катери відправляться до України.

Раніше ВМС повідомляли, що капітаном одного з катерів стане колишній курсант із Сімферополя Дамір Аулін, який залишив Крим після анексії.

27 вересня на базі Берегової охорони США в місті Балтиморі на сході країни, у штаті Меріленд відбулася церемонія передачі Україні двох колишніх патрульних катерів Берегової охорони класу Island («Айленд»).

За офіційною інформацією, катери класу Island мають водотоннажність 169 тонн, запас ходу 3300 морських миль (понад 6100 кілометрів), максимальну швидкість 29,5 вузлів (майже 55 кілометрів за годину), автономність 5 діб. Екіпаж – 16 осіб (2 офіцерів і 14 матросів і старшин). Озброєння – автоматична гармата калібру 25 міліметрів і два кулемети калібру 12,7 міліметра. Катери також мають по моторному човну для інспекцій, десантувань, рятувальних операцій тощо.

Источник: radiosvoboda.org

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