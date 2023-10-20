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Сегодня 10:21
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Кишинів вітає план Києва вирішити питання "молдовської мови"

Кишинів вітає план Києва вирішити питання молдовської мови

Президентка Молдови Мая Санду привітала наміри України вирішити питання розмежування між румунською та молдовською мовами (https://p.dw.com/p/4Xkwr?maca=Ukr-Red-Telegram).

"Я вітаю спільну заяву президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, яка підтверджує, що румунська є офіційною мовою для румуномовної спільноти в Україні. Важливий крок, який зміцнює єдність наших країн", - написала вона у соціальній мережі X (колишній Twitter).

У відповідь під цим дописом Зеленський зауважив: він радий, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією "розвивається все швидшими темпами".

"Обидві наші країни (Україна та Молдова. - Ред.) - на шляху до вступу в Європейський Союз. Ми повинні будувати наше європейське майбутнє та зміцнювати Європу разом", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17345

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