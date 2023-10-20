Кишинів вітає план Києва вирішити питання "молдовської мови"

Президентка Молдови Мая Санду привітала наміри України вирішити питання розмежування між румунською та молдовською мовами (https://p.dw.com/p/4Xkwr?maca=Ukr-Red-Telegram).

"Я вітаю спільну заяву президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, яка підтверджує, що румунська є офіційною мовою для румуномовної спільноти в Україні. Важливий крок, який зміцнює єдність наших країн", - написала вона у соціальній мережі X (колишній Twitter).

У відповідь під цим дописом Зеленський зауважив: він радий, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією "розвивається все швидшими темпами".

"Обидві наші країни (Україна та Молдова. - Ред.) - на шляху до вступу в Європейський Союз. Ми повинні будувати наше європейське майбутнє та зміцнювати Європу разом", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17345

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