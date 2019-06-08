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Китай захотел ещё немного российских территорий – Москва не против

Китай захотел ещё немного российских территорий – Москва не против

Пекин, пользуясь сложным экономическим положением в РФ, продолжает экономически оккупировать ей Дальний Восток.

Китай продолжает неспешно, но уверенно оккупировать Россию, самым что ни на есть гибридным образом. А именно, заселяя Дальний Восток России своими гражданами, выкупая предприятия, беря в аренду колоссальные территории и т.д. Вот и сейчас, кусочек земельки в Приморье может уйти в аренду китайским фермерам.

Так, стало известно, что китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings обратился к властям Приморья с предложением взять в аренду участок на 50 тыс гектаров, на котором будут выращивать соевые бобы.

Там же китайцы планируют построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, стоимость 9,7 млрд рублей. Что интересно, Россия готова не только сдать в аренду 50 тыс гектаров земли, но и вложить в строительство завода 2 млрд руб.

Примечательно, что у этого же холдинга, Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings, в Приморье уже имеется арендованный участок на 3,5 тыс гектаров.

Что же, тактика китайцев просто прекрасна. Без открытого конфликта с ядерной державой, они на протяжении последних двух десятилетий интегрируют российские территории в Китай. И в какой-то момент на Дальнем Востоке будет такая концентрация граждан Китая, бизнеса, предприятий и прочих благ цивилизации, что и референдум об автономии, а после и присоединении к КНР не грех будет провести.

Источник: uc.od.ua

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