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Китай значно посилив підтримку росії, що дозволило різко наростити виробництво обладнання для війни проти України

Китай значно посилив підтримку росії, що дозволило різко наростити виробництво обладнання для війни проти України

Про це пише (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-12/us-warns-china-providing-russia-with-drone-missile-components) Bloomberg.

За інформацією розвідки США, китайські фірми постачають росії нітроцелюлозу, яка використовується у виробництві ракетного палива. Також вони працюють над виробництво безпілотників на території самої росії.

Відомо, що в останньому кварталі 2023 року 70% російських верстатів і 90% імпорту мікроелектроніки надходили з Китаю. Зокрема верстати постачає компанія Dalian Machine Tool Group.

Також китайські компанії iRay Technology та North China Research Institute of Electro-Optics постачають росії військову оптику для використання в танках і інших видах бронетехніки.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43829

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