Китай значно посилив підтримку росії, що дозволило різко наростити виробництво обладнання для війни проти України

Про це пише (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-12/us-warns-china-providing-russia-with-drone-missile-components) Bloomberg.

За інформацією розвідки США, китайські фірми постачають росії нітроцелюлозу, яка використовується у виробництві ракетного палива. Також вони працюють над виробництво безпілотників на території самої росії.

Відомо, що в останньому кварталі 2023 року 70% російських верстатів і 90% імпорту мікроелектроніки надходили з Китаю. Зокрема верстати постачає компанія Dalian Machine Tool Group.

Також китайські компанії iRay Technology та North China Research Institute of Electro-Optics постачають росії військову оптику для використання в танках і інших видах бронетехніки.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43829

Новости портала «Весь Харьков»