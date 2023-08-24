Китайская техника помогла россиянам строить укрепления на оккупированных территориях, - The Wall Street Journal

Китайский экспорт в Россию резко вырос на 73% с прошлого года, а общий объем торговли Китая с Россией - до $134 млрд, особенно в части экскаваторов и другой техники, которые используются оккупантами для копания траншей и укрепления на оккупированных территориях Украины, пишет издание.

Также китайские компании поставляли в Россию компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей, а также технологии навигации и глушения. В докладе, опубликованном в прошлом месяце Управлением директора национальной разведки США, также говорится о том, что Китай помогает России избегать санкций и покупать технологии военного назначения.

Джерело: https://t.me/u_now/109714

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