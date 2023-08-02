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Компанія Lockheed Martin досягла потужності в 500 кВт для прототипів лазерної зброї. Ціна пострілу – $1

Компанія Lockheed Martin досягла потужності в 500 кВт для прототипів лазерної зброї. Ціна пострілу – $1

Лазер генерується за допомогою котушок оптичних волокон з легованим неодимом. Він інтегрований у систему, яка включає лазер-підсвічування цілей (TILL) для захоплення та відстеження цілей і лазер-підсвічування маяка (BILL) для вимірювання атмосферних спотворень, які компенсуються адаптивною оптикою.

Вони за допомогою високоенергетичного лазера пов'язані з системою управління боєм, яка стежить за територією, відстежує та оцінює потенційні цілі та визначає рівень загроз.

Лазерна зброя швидка і доступна у застосуванні. Лазерний промінь летить до цілі із швидкістю світла і від нього неможливо відхилитися, а також зупинити за допомогою систем РЕБ або обдурити тепловими пастками.

Фото: Lockheed Martin

Джерело: https://t.me/liganet/29800

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Темы: впк, США

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