Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 150

Конгресмени після виступу Володимира Зеленського

Конгресмени після виступу Володимира Зеленського

▶️ Мітч МакКоннелл, лідер Республіканської партії в Сенаті

Найголовніше - перемогти росіян в Україні. На щастя, українці мають лідера, на якого всі можуть рівнятися і яким захоплюються.

▶️ Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії

Сподіваюся, ті, хто сумнівався, що ми маємо допомогти Україні, почули його промову голосно та ясно.

▶️ Синтія Лумміс, сенатор від Республіканської партії

Українці гідні, вони благородні, вони борються щосили, щоб врятувати свою країну і свій народ, і жертва, яку вони приносять, просто неймовірна.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23129

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

22 грудня 1917 року Центральна Рада прийняла закон про утворення Головної скарбниці УНР та Українського державного банку
Сегодня 09:21    99
Ущерб инфраструктуры Украины от российского вторжения уже составляет более 135 млрд долларов
Сегодня 09:10    103
Є 100 400!!! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно
Сегодня 08:58    113
Макрон снова настаивает на гарантиях безопасности для россии
Сегодня 08:48    126
21 грудня 1988 року відбувся перший політ найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 «Мрія»
Сегодня 08:38    99
Приховати не вдалося: Конгрес опублікує податкові звіти Трампа
Сегодня 08:26    125
Астронавти NASA не змогли вийти у відкритий космос через уламки російського сміття
Сегодня 08:04    126
"У нас много очень "500-тых", очень много" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:54    153
Година без світла: у різних куточках світу пройде акція на підтримку України
Сегодня 07:43    94
Ілон Маск заявив, що залишить посаду глави Twitter: але є умова
Сегодня 07:33    107
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 