Конгресмени після виступу Володимира Зеленського

▶️ Мітч МакКоннелл, лідер Республіканської партії в Сенаті

Найголовніше - перемогти росіян в Україні. На щастя, українці мають лідера, на якого всі можуть рівнятися і яким захоплюються.

▶️ Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії

Сподіваюся, ті, хто сумнівався, що ми маємо допомогти Україні, почули його промову голосно та ясно.

▶️ Синтія Лумміс, сенатор від Республіканської партії

Українці гідні, вони благородні, вони борються щосили, щоб врятувати свою країну і свій народ, і жертва, яку вони приносять, просто неймовірна.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23129

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