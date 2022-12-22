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Конгресмени після виступу Володимира Зеленського
▶️ Мітч МакКоннелл, лідер Республіканської партії в Сенаті
Найголовніше - перемогти росіян в Україні. На щастя, українці мають лідера, на якого всі можуть рівнятися і яким захоплюються.
▶️ Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії
Сподіваюся, ті, хто сумнівався, що ми маємо допомогти Україні, почули його промову голосно та ясно.
▶️ Синтія Лумміс, сенатор від Республіканської партії
Українці гідні, вони благородні, вони борються щосили, щоб врятувати свою країну і свій народ, і жертва, яку вони приносять, просто неймовірна.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23129