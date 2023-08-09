Контрнаступ ЗСУ тільки починається, – посол США в ОБСЄ

- «Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. І якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців».

Концепция наступательных действий такова:

1. На первой стадии Украина прорывает первичную линию обороны (реализовано на нескольких участках фронта; ориентировочная дата - вторая половина августа (5 недель с "того самого" поста).

2. Украина подключает бо‌льшую часть резервов для обеспечения динамичного прорыва второй линии обороны (начало реализации - на прорванных участках; резервы практически не используются).

3. Украина начинает глобальную сложную операцию для обеспечения выхода к морю (должно быть реализовано до второй половины октября).

4. Украина фиксирует освобождённые территории (ноябрь) и начинает подготовку к следующей наступательной операции - с F-16 (зима и переход в весну).

Параллельно:

1. Россия активизирует боевые действия наступательного характера (июль-август) для растаскивания украинского ударного кулака по всей площади фронта (РФ имеет на данных участках значительное преимущество в артиллерии и живой силе, при этом существенных продвижений нет: план провален, ввиду того, что Украина не перетягивала фронт, а Россия не рассчитывала на длительную наступательную операцию).

2. Россия педалирует тему переговоров, ссылаясь на провал наступления ВСУ (план: деэскалация через эскалацию с участием прокси-сил РБ и "Вагнер"; ориентировочные даты: эскалация - август-сентябрь; переговорный узел - сентябрь-октябрь; переговоры - ноябрь).

3. Не получив переговоров, РФ вынуждена будет перестраивать армейскую систему (подготовлен план точечной мобилизации с начала ноября; ориентировочные цифры, названные в плане - 400 000 человек в период ноябрь 2023 - май 2024).

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