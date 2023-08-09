Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 45

Контрнаступ ЗСУ тільки починається, – посол США в ОБСЄ

Контрнаступ ЗСУ тільки починається, – посол США в ОБСЄ

- «Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. І якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців».

Концепция наступательных действий такова:

1. На первой стадии Украина прорывает первичную линию обороны (реализовано на нескольких участках фронта; ориентировочная дата - вторая половина августа (5 недель с "того самого" поста).

2. Украина подключает бо‌льшую часть резервов для обеспечения динамичного прорыва второй линии обороны (начало реализации - на прорванных участках; резервы практически не используются).

3. Украина начинает глобальную сложную операцию для обеспечения выхода к морю (должно быть реализовано до второй половины октября).

4. Украина фиксирует освобождённые территории (ноябрь) и начинает подготовку к следующей наступательной операции - с F-16 (зима и переход в весну).

Параллельно:

1. Россия активизирует боевые действия наступательного характера (июль-август) для растаскивания украинского ударного кулака по всей площади фронта (РФ имеет на данных участках значительное преимущество в артиллерии и живой силе, при этом существенных продвижений нет: план провален, ввиду того, что Украина не перетягивала фронт, а Россия не рассчитывала на длительную наступательную операцию).

2. Россия педалирует тему переговоров, ссылаясь на провал наступления ВСУ (план: деэскалация через эскалацию с участием прокси-сил РБ и "Вагнер"; ориентировочные даты: эскалация - август-сентябрь; переговорный узел - сентябрь-октябрь; переговоры - ноябрь).

3. Не получив переговоров, РФ вынуждена будет перестраивать армейскую систему (подготовлен план точечной мобилизации с начала ноября; ориентировочные цифры, названные в плане - 400 000 человек в период ноябрь 2023 - май 2024).

https://t.me/cynic2020/8056

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Любимым приемом террористов была закладка двух бомб в оживленном месте
Сегодня 06:18    28
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    55
Оперативна інформація станом на 18.00 08.08.2023 щодо російського вторгнення
08.08.2023 19:14    198
За час повномасштабного вторгнення росія повністю зруйнувала чи пошкодила 763 об’єкти культурної спадщини України
08.08.2023 10:22    152
8 серпня 1919 року загинув отаман УНР Дмитро Соколовський
08.08.2023 10:08    168
Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой
08.08.2023 09:52    191
Суд обрав запобіжний захід для воєнкома, який змушував солдатів будувати йому маєток
08.08.2023 09:40    164
В Энергодаре оккупанты усиливают репрессии против местных жителей
08.08.2023 09:27    184
росія переписала підручники історії
08.08.2023 09:15    193
Харківщина, 8 серпня
08.08.2023 09:11    147
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 