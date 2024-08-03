Корвет «Гетьман Іван Виговський» – частина оновлення корабельного складу ВМС України

1 серпня відбулася церемонія спуску на воду корвета «Гетьман Іван Виговський», збудованого в Туреччині для ВМС України.

▶️ ВМС України оновлює свій корабельний склад, будує кораблі нового покоління, які замінять застарілі радянські зразки.

▶️ «Гетьман Іван Виговський» – уже другий корвет, збудований для ВМС України в Туреччині. «Іван Мазепа» вже проходить випробування у Чорному морі.

▶️ Україна була, є і буде морською державою зі своїм флотом, здатною відстоювати національні інтереси у морській акваторії.

▶️ Після нашої перемоги оновлені ВМС України стануть інтегральною частиною військово-морського угруповання НАТО у Чорному морі.

▶️ Сили оборони вже завдали поразки ворожому флоту у Чорному морі, навіть не маючи співрозмірного з російським корабельного угруповання.

Джерело: https://t.me/spravdi/40553

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