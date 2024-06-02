Країни G7 хочуть спільно тиснути на банки, які допомагають росії ухилятись від санкцій

Країни G7 та Європейський Союз вивчають шляхи посилення тиску на банки, які допомагають росії уникати чинних санкцій, що стане однією з тем саміту G7 у середині червня.

Про це від поінформованих джерел дізнався Bloomberg.

Деякі країни G7 розглядають заходи, спрямовані проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС – систему передання фінансових повідомлень центробанку росії, подібну до SWIFT, – для обходу торговельних обмежень.

Зараз систему СПФС, зазначило одне із джерел Bloomberg, використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах – зокрема Білорусі, Вірменії, Казахстані, Китаї та Таджикистані. Використання СПФС у 2023 році було втричі більшим, ніж у 2022-му.

Санкції проти цієї системи запропонувала Європейська комісія, йдеться в матеріалі Bloomberg. Вона хоче узгодити їх до саміту G7, але кілька країн ЄС виступили проти повної заборони СПФС через побоювання, що такий крок може зашкодити відносинам із третіми країнами.

Джерело: ua.news

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