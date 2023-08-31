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Країни ЄС достроково підготували 30 тисяч українських військових

Країни ЄС достроково підготували 30 тисяч українських військових

Країни ЄС достроково підготували 30 тисяч українських військових і хочуть до кінця року підготувати ще десять тисяч, — голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він також запропонував створити Фонд підтримки України на 2024-2027 роки, щоб забезпечити Україні передбачувану та надійну військову допомогу.

"Цей фонд буде пов'язаний з Європейським фондом миру, і він має стати фундаментальним елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України. Пропонований фонд становитиме 5 млрд євро на рік. Це стеля, а не ціль витрат", — сказав Боррель.

Ініціативу обговорять на зустрічі очільників МЗС країн-членів ЄС у Толедо 31 серпня. Боррель висловив сподівання, що фонд вдасться створити до кінця року.

Джерело: https://t.me/znua_live/109980

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