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кремль втратив вплив на Південному Кавказі, усі його проєкти – розвалюються

кремль втратив вплив на Південному Кавказі, усі його проєкти – розвалюються

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут попри протести москви.

▶️ Демарш Єревана – наслідок послаблення позицій рф, яка виявилась нездатною виконати свої союзницькі зобов’язання перед Вірменією.

▶️ російські інтеграційні проєкти, учасником яких є Вірменія, (ОДКБ, ЄАЕС) починають розпадатися.

▶️ Після скасування вірменських політичних структур на території Нагірного Карабаху, місія російських миротворців, яка мала мандат до 2025 року, втратила сенс існування. Так звані «миротворці» перетворилися на окупаційний контингент рф в Азербайджані.

▶️ Втрата позицій і впливу москви на Південному Кавказі – прямий наслідок дефіциту російських ресурсів і наростаюча виснаженість через війну з Україною.

Джерело: https://t.me/spravdi/33781

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