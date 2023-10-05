кремль втратив вплив на Південному Кавказі, усі його проєкти – розвалюються
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут попри протести москви.
▶️ Демарш Єревана – наслідок послаблення позицій рф, яка виявилась нездатною виконати свої союзницькі зобов’язання перед Вірменією.
▶️ російські інтеграційні проєкти, учасником яких є Вірменія, (ОДКБ, ЄАЕС) починають розпадатися.
▶️ Після скасування вірменських політичних структур на території Нагірного Карабаху, місія російських миротворців, яка мала мандат до 2025 року, втратила сенс існування. Так звані «миротворці» перетворилися на окупаційний контингент рф в Азербайджані.
▶️ Втрата позицій і впливу москви на Південному Кавказі – прямий наслідок дефіциту російських ресурсів і наростаюча виснаженість через війну з Україною.
Джерело: https://t.me/spravdi/33781