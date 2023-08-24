З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Незалежність. За неї віками боролися наші предки. За незалежність випало воювати і нашому поколінню. Саме ми маємо закінчити цю війну раз і назавжди нашою перемогою.
Загартовані вогнем і сталлю, свою 32-гу річницю Незалежності ми зустрічаємо в запеклих боях. Крок за кроком визволяючи наші міста й села від московських окупантів.
Слава героям, полеглим за Україну! Ми пам’ятаємо і не пробачимо ворогу жодної краплини крові.
Слава героям, які сьогодні в строю! Які своєю звитягою пишуть новітню історію. І не тільки нашу, а й всього світу. Пишуть під розпеченим сонцем і крижаним дощем, вдень і вночі, на суходолі, в повітрі й на морі.
Задля того, щоб після нашої перемоги передати перо історії українському вчителю, лікарю, винахіднику або землеробу.
Україна була, є і буде!
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський
Джерело: https://www.facebook.com/UALandForces