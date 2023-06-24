Кто помогает россии воевать против Украины?

▶ ️Китайская госкомпания впервые поставила в Россию компонент для летального оружия

Руководство Китая до сих пор уверяло, что страна не поставляет в Россию летальное вооружение или его компоненты. США, которые призывают Китай этого не делать, пока подтверждали, что не зафиксировали таких примеров.

Но первый возможный случай поставки материала для смертельного оружия выявила американская Import Genius, собирающая данные о международных торговых потоках; об этом сообщает The New York Times (NYT).

В прошлом году, уже после российского вторжения в Украину, китайская госкомпания Poly Technologies осуществила две поставки бездымного пороха на $2 млн в количестве, достаточном для производства около 80 млн патронов. Получателем грузов, отправленных по железной дороге, стал Барнаульский патронный завод. Согласно информации на его сайте, он выпускает более 400 млн патронов в год. То есть китайский порох мог обеспечить пятую часть годового производства завода.

Согласно таможенным документам, продукция Poly Technologies предназначалась для использования в боеприпасах, которые могут применяться в автоматах Калашникова и снайперских винтовках, пишет NYT. Барнаульский завод сообщает, что «специализируется на выпуске спортивно-охотничьих и боевых патронов».

Poly Technologies, «возможно, прошла по самой черте, отделяющей поставку России летальной продукции» от нелетальной, но последствия такой операции очевидны, говорит Уильям Джордж, директор по аналитике Import Genius:

Когда в ведущую войну страну осуществляется поставка крупных партий пороха, предназначенного для производства боевых патронов, неразумно предполагать, что готовый продукт не будет использоваться для получения летального эффекта на поле боя.

«Это летальная поддержка, — считает Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. — Вопрос в том, насколько она крупная».

Китай, в целом, воздерживается от очевидного пересечения красных линий, которые США определили в начале войны как нарушающие их санкции, сказал Габуев NYT. Поскольку Poly Technologies поставляла порох Барнаульскому заводу и до войны, в Китае могли посчитать это обычным продолжением делового сотрудничества.

США ранее ввели санкции против этой китайской компании за помощь Ирану и продажи ракетной технологии разным странам. Poly Technologies — «дочка» государственной China Poly Group Corporation. В феврале The Wall Street Journal сообщала, что Poly Technologies в августе 2022 г. отправила «Рособоронэкспорту» навигационное оборудование для военно-транспортных вертолетов Ми-17. CNN также писало со ссылкой на данные Import Genius и C4ADS, что Poly Technologies продолжала в 2022 г. поставлять Улан-Удэнскому авиационному заводу компоненты для вертолетов Ми-171Е (экспортная версия Ми-17). Китай уже более 10 лет закупает эти машины у России.

Он необходимости пороха (правда, артиллерийского), который нужно получить у Китая, писал в феврале Игорь Стрелков (Гиркин): «Без [китайского] ленд-лиза масштабного, в том числе боеприпасов, снарядов, порохов артиллерийских, которых у нас катастрофически не хватает — в основном по это причине у нас выпуск боеприпасов недостаточен, мы не то, что воевать сколько угодно долго не сможем. Мы можем оказаться голы и босы перед противником во всех отношениях уже к концу этого года — зависит от интенсивности боев».

Джерело: nigroll.com

▶ ️Найбільше іноземних компонентів – у російських “кинджалах” та “іскандерах” - ГУР

Певне зниження інтенсивності ракетних ударів рф по території України у червні порівняно з травнем пов’язане з економією озброєнь та зміною тактики агресора: ворог комбінує застосування різних типів зброї, застосовує фальш-цілі для виснаження української ППО та намагається зберегти частоту атак попри зменшення кількості ракет в ударі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“Удари будуть продовжуватися, незважаючи на те, що [росіяни] почали, скажімо, економити ракетне озброєння. Кампанія восени-взимку, коли вони використовували за один удар 80-100 ракет, виснажила арсенали й запаси рф”, – повідомив Вадим Скібіцький, нагадавши, що головною метою російського ракетного терору залишається зрив активних дій української армії на фронті.

Представник ГУР МО підтвердив, що під час війни росія змогла наростити обсяги виробництва крилатих ракет “Калібр” та Х-101 у декілька разів – з 10 до 30-40 одиниць на місяць. Утім через виснаженість запасів ракет під час попередньої хвилі ракетного терору проти України нові вироби росіяни відправляють на війну фактично з конвеєра.

“Нині ми фіксуємо, що вироблене відразу йде у війська для подальшого застосування: наприклад, крилаті ракети з останніх ударів – ми вже бачимо по їхніх рештках – були виготовлені у квітні цього року”, – розповів Вадим Скібіцький.

Також він повідомив про результати досліджень збитих російських ракет на предмет іноземних складових.

“Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить рф, у двох виробах – це "іскандер" і "кинджал": близько п'ятдесяти компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва”, – заявив представник української воєнної розвідки.

За словами Вадима Скібіцького, нині Україна активно працює з партнерами, аби обмежити постачання цих компонентів до рф, посилити санкційний тиск на агресора, а також – зміцнити українську систему ППО, що є одним з ключових пріоритетів держави.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»