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Литва планує вийти із Конвенції про заборону касетних боєприпасів

Литва планує вийти із Конвенції про заборону касетних боєприпасів

Рішення щодо виходу Литви із Конвенції про заборону касетних боєприпасів може бути прийняте вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Лаурінуса Кащюнаса, якого цитує Lrytas.

"Сподіваюся, що найближчим часом (розглянуть питання про вихід із конвенції, - ред.). Мій час (мандат, - ред,) злічений, тому я повинен з усім розібратися", - заявив міністр під час розмови з журналістами.

Зазначається, що про консультації з владою щодо можливого виходу з конвенції Кащюнас згадував ще наприкінці січня, коли очолював посаду голови Комітету Сейму з питань національної безпеки й оборони. Також відповідне питання порушував також колишній міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Касетні боєприпаси

Це боєприпаси, які під час вибуху розлітаються на велику кількість дрібних вибухових часток. Останні ж вибухають при контакті з твердою поверхнею. Зокрема ці частки можуть вибухнути, якщо наступити на них, або ж взяти у руки. Через це боєприпас вважається небезпечним для цивільного населення.

Джерело: rbc.ua

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Темы: війна, литва

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